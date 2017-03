Big C tạm dừng bán thịt heo của nhà cung cấp

Ngày 12-3, trao đổi qua điện thoại, bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc đối ngoại siêu thị Big C, cho biết siêu thị này vừa tạm ngừng bán thịt heo của nhà cung cấp có liên quan thịt heo nổi nốt. Siêu thị cũng yêu cầu phía nhà cung cấp đi kiểm nghiệm mẫu thịt heo đã bị khách hàng trả lại hôm 10-3 và chính siêu thị cũng sẽ gửi mẫu đi kiểm nghiệm. Siêu thị không cung cấp tên của nhà cung cấp này.

Trước đó, tối 10-3, chị T (quận Gò Vấp) đã đến siêu thị Big C Gò Vấp mua thịt heo. Tuy nhiên, khi mang về nhà, chị mới phát hiện một miếng thịt bị nổi nốt, khi cắt ra có một nốt màu xanh giống như mủ. Ngay sau đó, chị T quay trở lại siêu thị và được nhân viên siêu thị này xin lỗi, hoàn lại số tiền và hẹn sẽ có kết quả kiểm nghiệm thịt heo.

Tại buổi làm việc với chị T ngày 11-3, đại diện siêu thị Gò Vấp là bà Nguyễn Hoài Thu, phụ trách kiểm soát an toàn thực phẩm siêu thị, đã xin lỗi chị T một lần nữa và đưa ra giấy chứng nhận kiểm dịch lô hàng nhập về ngày 10-3 của siêu thị. Tuy nhiên, khi được hỏi về nguồn gốc của số thịt này từ đâu, chị này chỉ khẳng định lấy từ Đồng Nai, của eBon, một nhãn hàng riêng của siêu thị Big C.

Trao đổi lại với phóng viên, bà Trang khẳng định thông tin nguồn thịt đó từ eBon mà bà Thu nói là không chính xác, vì eBon là DN chế biến thực phẩm. Nguồn thịt heo mà Big C Gò Vấp lấy là từ Big C Đồng Nai. Big C Đồng Nai nhận nguồn thịt từ nhiều nhà cung cấp khác nhau, sau đó từ đây mới phân phối cho các siêu thị trong hệ thống.

“Big C sẽ công khai tên nhà cung cấp thịt heo sau khi rà soát lại mọi việc”, đại diện Big C nói.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, đây không phải là lần đầu xảy ra sự việc này với siêu thị Big C. Theo ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, cho biết một siêu thị Big C ở Hà Nội đã từng bị khiếu nại vấn đề này. Chưa hết, ngày 26-4-2012, báo Thanh Niên cũng từng phản ánh việc một DN khiếu nại Big C Thăng Long g cung cấp thực phẩm kém chất lượng.

MAI PHƯƠNG