Bình An lại thua kiện

"Núi" hồ sơ mà các cá nhân, đơn vị khởi kiện đòi nợ công ty Bình An đã nộp tại TAND Q. Ô Môn



Bà Hoàng Thị Thu đại diện theo ủy quyền Công ty Searefico nghe tòa tuyên án 10g30 sáng 4-6

Theo thẩm phán Nguyễn Phi Hùng, hiện nay, TAND Q.Ô Môn còn đang thụ lý 8 vụ kiện đòi nợ liên quan đến Bình An. Đó là vụ Công ty CP in tem bưu điện (TPHCM) kiện đòi 113 triệu đồng; nông dân Nguyễn Thị Huệ đòi tiền bán cá 1,7 tỉ đồng; Công ty liên doanh bột Quốc tế đòi trên 90 triệu đồng; Công ty TNHH một thành viên An Phú - Bình Minh kiện đòi 1,4 tỉ đồng; công ty Siêu sao toàn cầu kiện đòi 1,9 tỉ đồng; Công ty TNHH một thành viên Tấn Đại Phú kiện đòi 340 triệu đồng và Công ty TNHH bao bì giấy Mai Phát kiện đòi 1,2 tỉ đồng.



Công ty Bình An còn bị tuyên phải trả số tiền còn nợ cả gốc lẫn lãi trên 3,68 tỉ đồng.Khi xây dựng công ty và một số nhà xưởng, công trình phụ trợ, công ty Bình An đã ký kết hợp đồng với Searefico cung cấp, vận chuyển và lắp đặt hệ thống kho lạnh với tổng hợp đồng đã ký kết trị giá trên 1,2 triệu USD.Phía Bình An trả nhỏ giọt nhiều lần còn khoảng 131 ngàn USD. Đến ngày 24-11-2011, sau khi hai nông dân kiện đòi nợ công ty Bình An, Searafico nộp đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân Q.Ô Môn đòi cả nợ gốc lẫn lãi trên 3,68 tỉ đồng. Tòa án Ô Môn đã hai lần hòa giải nhưng bất thành.Phía Searefico căn cứ vào biên bản xác nhận công nợ lần cuối vào ngày 6-12-2011 để khởi kiện đòi nợ, tuy nhiên sau đó phía Bình An có đơn tố đòi ngược lại Searefico số tiền trên 7,2 tỉ đồng với lý do: Searefico vi phạm hợp đồng, vì đã không sửa chữa máy lạnh theo yêu cầu của Bình An, gây thiệt hại về kinh tế nên yêu cầu phải bồi thường thiệt hại.Tại phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Phi Hùng cho biết trước phiên xét xử, Bình An đã rút đơn tố ngược và LS Nguyễn Kỳ Việt, đại diện theo ủy quyền của bà Phạm Thị Diệu Hiền, tham gia tố tụng cũng xác nhận rút đơn nên tòa án đình chỉ xem xét giải quyết.Tại tòa, Hoàng Thị Thu, thuộc công ty luật hợp danh Luật Việt (TPHCM), người đại diện theo ủy quyền cho Searefico tham gia tố tụng tại tòa, cho rằng công ty khởi kiện đòi nợ theo hợp đồng số 03 khi cung cấp, vận chuyển, lắp đặt hệ thống máy lạnh.Số tiền lúc khởi kiện cả gốc lẫn lãi gần 3,7 tỉ đồng. Tuy nhiên tại tòa bà Thu yêu cầu Bình An phải trả thêm số lãi phát sinh trên 300 triệu đồng nữa. Số lãi ban đầu chỉ khoảng 930 triệu, nay tăng thêm trên 300 triệu đồng. Luật sư Nguyễn Kỳ Việt, không chấp nhận căn cứ khởi kiện của nguyên đơn khi dựa vào biên bản thỏa thuận công nợ ngày 6-12-2011 để đòi nợ vì cho rằng số nợ trên 131 ngàn USD đó đã được phía Bình An thanh toán dứt điểm vì đã cấn trừ qua một hợp đồng khác.Mặt khác, phía Bình An cho rằng hợp đồng số 03 đã ký kết mà Searefico dựa vào đó khởi kiện là vô hiệu vì đã vi phạm điều cấm (hợp đồng ký kết số tiền bằng ngoại tệ).Chủ tọa Nguyễn Phi Hùng, cho biết Searefico khởi kiện theo hợp đồng số 03 nên xét xử theo đơn khởi kiện của phía nguyên đơn. Việc phía bị đơn nói đã trả cấn trừ vào một hợp đồng khác thì đó là thẩm quyền giải quyết của một vụ tranh chấp khác (nếu có).Tại tòa, dựa trên những chứng cứ mà hai bên cung cấp, pháp luật quy định, Hội đồng xét xử đã tuyên buộc công ty Bình An phải trả số tiền cả gốc lẫn lãi trên 3,68 tỉ đồng cho phía công ty Serefico. Trong đó, số nợ gốc gần 2,4 tỉ đồng, lãi trên 930 triệu đồng và chênh lệch phát sinh tỉ giá 353 triệu đồng. Tòa bác yêu cầu tính lãi thêm từ khi phát sinh khởi kiện của phía nguyên đơn.TGĐ Công ty Bình An Trần Văn Trí, cho biết chấp nhận mọi phán quyết của tòa án và tìm cách trả nợ sớm cho nông dân và các đối tác khác. Ông Trí cũng cho biết thêm: vừa trả được thêm 17 tỉ đồng cho các hộ bán cá, người nhiều nhất 2 tỉ đồng, thấp nhất 50 triệu đồng theo tỉ lệ tiền nợ của từng người. Trước đó, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã tuyên xử phúc thẩm buộc công ty Bình An phải trả cho hai nông dân số tiền nợ mua cá trên 18,2 tỉ đồng.Theo PHƯƠNG NGUYÊN (TTO)