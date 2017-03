Bình chữa cháy dỏm, ai chịu trách nhiệm?

Nổ bình chữa cháy: Nơi bảo hiểm, nơi không Một nhân viên kinh doanh bảo hiểm ô tô Bảo Việt cho biết các vụ hỏa hoạn, cháy, nổ ô tô cần được xác định rõ nguyên nhân. Việc này do đơn vị giám định thực hiện. Kết quả giám định xác định cháy nổ do thiết bị, phụ tùng của nhà sản xuất xe thì họ chi trả bảo hiểm. Nếu xe để trong hầm xe, garage mà cháy do cháy nhà, bãi giữ xe thì phía giữ xe bồi thường. Trường hợp giám định cho thấy cháy, nổ do thiết bị, phụ kiện mà chủ xe gắn thêm vào cũng không bảo hiểm. Bình chữa cháy được coi là vật gắn thêm vào xe nên nếu gây ra thiệt hại thì không được bảo hiểm. Tuy nhiên, ông Phạm Trường Khánh, Giám đốc marketing của Bảo hiểm Liberty, cho biết Liberty vẫn bồi thường cho rủi ro cháy nổ từ bình chữa cháy. Nếu xe có mua bảo hiểm về người, cho xe thì khi bình tự nổ gây thiệt hại về người và hư hỏng xe thì đều được bảo hiểm. Chỉ khi chủ xe gắn thêm các phụ tùng, phụ kiện, “độ” xe... làm ảnh hưởng kết cấu, ảnh hưởng sự hoạt động bình thường của xe, gây ra cháy nổ dẫn đến thiệt hại thì mới không được bảo hiểm. Ví dụ, chủ xe gắn thêm thiết bị làm tăng tải điện gây quá tải, làm cháy, nổ thì bị từ chối bảo hiểm. QUỲNH NHƯ Bình chữa cháy tự nổ, xì - Rạng sáng 17-1, ông Nguyễn Hoàng Hải (quận Ba Đình, Hà Nội) lái ô tô bốn chỗ BMW thì bình chữa cháy mini trong xe nổ, xì bọt trắng xóa. Ông Hải nói mua bình này cách đây khoảng 10 ngày. - Chiều 16-1, bình chữa cháy mini trong xe bốn chỗ đang đậu ngoài sân của ông Ngô Hiếu Thuận (huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) tự nổ, gây hư hỏng cửa xe, nứt thùng loa xe. - Khoảng 10 ngày trước, bình chữa cháy loại to bằng bắp đùi dùng cho xe tải 3,5 tấn của ông Trần Sĩ Nhân (huyện Bình Đại, Bến Tre) tự nổ văng xuyên qua trần nhà bằng mái tôn. - C66 cho thử nổ các loại bình chữa cháy và xác định có những bình dạng lỏng, hóa chất vượt quá giới hạn về nhiệt độ sẽ tự nổ. Riêng bình bột thì chịu được đến 1.000oC.