Bình Định: 30 hồ chứa nước không an toàn

Hiện trên địa bàn tỉnh có 30 hồ chứa nước không đảm bảo an toàn, trong đó có 20 hồ bị hư hỏng nặng, có nguy cơ xảy ra sự cố khi có mưa lũ lớn. Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định thông tin thêm, hiện phần lớn trong gần 160 hồ chứa nước do các địa phương ở tỉnh này quản lý đã được xây dựng hơn 40 năm nên đang xuống cấp trầm trọng. Nguy hiểm nhất là nhiều hồ thiết kế trước đây có mực nước lũ thấp trong khi hiện nay lượng mưa, mực nước về hồ, tần suất lũ ngày càng cao. Ngoài ra, khẩu độ thoát lũ của nhiều con đập rất hẹp, chỉ đạt 40%-60% so với lưu lượng lũ lớn.

Trong số các hồ chứa nước xuống cấp, hồ Núi Một rộng 12 km2, dung tích 110 triệu m3 ở huyện An Nhơn (hồ chứa nước lớn thứ hai ở Bình Định sau hồ Định Bình) có nhiều cống bị rò nước qua các khớp nối, bê tông bị thẩm thấu, nếu không sửa chữa kịp thời có nguy cơ vỡ đập. Được biết, mỗi năm tỉnh Bình Định đầu tư hàng chục tỉ đồng sửa chữa các hồ chứa nước song do số lượng hồ xuống cấp quá nhiều nên không thể xử lý hết.

T.LỘC