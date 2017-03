Bình Định: Bắt 35 con bạc trong mỏ đá

(PLO)- Ngày 24-2, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết cơ quan này đang phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh điều tra hành vi đánh bạc của hơn 30 nghi can vừa bị bắt quả tang.