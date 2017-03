Bình Định đề nghị thay nhà thầu thi công quốc lộ 1

Trước mắt, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ GTVT cần thay thế nhà thầu là công ty con của Tổng Công ty Thành An - đơn vị thi công gói thầu số 7 thuộc dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định - do không đáp ứng yêu cầu về thiết bị thi công, gây bất bình trong nhân dân. “Trong trường hợp Bộ GTVT vẫn giao Tổng Công ty Thành An thi công và đơn vị vẫn thi công ì ạch như hiện nay, UBND tỉnh Bình Định không chịu trách nhiệm đối với gói thầu này vì mặt bằng sạch đã được bàn giao cho Ban Quản lý dự án 2 và nhà thầu” - lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hồ Quốc Dũng, từ ngày 27 đến 29-1, tỉnh Bình Định huy động hàng trăm người thuộc các cơ quan chức năng đồng loạt tổ chức bảo vệ thi công dự án mở rộng quốc lộ 1 thuộc hai gói thầu đoạn qua huyện Phù Mỹ và đã bàn giao mặt bằng toàn tuyến đoạn này cho Ban Quản lý dự án 2. Tuy nhiên, ông Dũng cho hay theo ghi nhận của các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định, thực tế tại hiện trường cho thấy năng lực của các nhà thầu yếu, không đáp ứng phương tiện thi công. Tại gói thầu số 7 do Tổng Công ty Thành An thi công, chỉ có ba máy đào, trong đó hai phương tiện bị hư hỏng không hoạt động, một máy đã cũ, hoạt động không hiệu quả. Tình trạng này đã gây bất bình trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân, nhất là trong dịp tết Nguyên đán sắp đến và ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

