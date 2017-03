Bình Định: Một đêm, 2 vụ tai nạn giao thông, 3 người chết

Lúc 20g30, trên đường Trần Phú, thị xã An Nhơn, hai xe máy chạy ngược chiều do anh Huỳnh Mạnh Hùng (27 tuổi, ngụ phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn) điều khiển và anh Nguyễn Đăng Ngà (24 tuổi, ngụ cùng địa phương) điều khiển đã tông vào nhau. Vụ tai nạn làm cả hai người này chết khi đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn.

Hơn hai tiếng đồng hồ sau đó, trên đường Hùng Vương đoạn qua phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, xe máy do anh Quảng Đình Hiếu (20 tuổi, phường Nhơn Phú) điều khiển. Xe này chở sau hai người là Phạm Quốc Hùng (16 tuổi), Nguyễn Đình Thái (15 tuổi, ngụ cùng địa phương) đã tông vào xe nâng đang đậu trên lề đường. Vụ tai nạn làm anh Hiếu chết tại chỗ, Hùng và Thái bị thương nặng.

Đ.PHỤNG