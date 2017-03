Bình Định: 'Người dân không thể ăn mì tôm được nữa'

Giám sát chặt các hồ chứa

Sau khi đi thị sát thực tế, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có cuộc làm việc nhanh với lãnh đạo tỉnh Bình Định cùng các đơn vị liên quan. Ảnh: XT Theo báo cáo của các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam thì đây là đợt mưa lũ lớn, trong khi các hồ chứa trên địa bàn cơ bản đã tích đầy nước, một số hồ thủy lợi đã vượt dung tích thiết kế. Hồ thuỷ điện đã vượt mức nước dâng bình thường, không còn khả năng điều tiết và đang buộc phải vận hành xả lũ để bảo đảm an toàn. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương giám sát chặt chẽ việc vận hành hồ chứa nước. Phối hợp với chủ hồ tổ chức vận hành an toàn các hồ chứa trên địa bàn góp phần giảm lũ cho hạ du nhưng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình, không để xảy ra sự cố vỡ đập.