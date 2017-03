Bình Định: Sạt lở đường độc đạo, hai xã bị cô lập

(PL)- Chiều 21-12, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định), cho biết hơn 1.300 người dân thuộc hai xã vùng cao An Toàn, An Nghĩa thuộc huyện này đang bị cô lập do tuyến giao thông độc đạo lên các địa phương này bị ách tắc hoàn toàn do sạt lở nặng.

Mưa kéo dài đã khiến hơn 2.500 m3 đất từ trên núi đổ ập xuống đường, cắt đứt một đoạn đường dài. Khi xảy ra sạt lở, khối đất đá trên đã lấp hẳn một chiếc xe đào đang hoạt động trên đường, rất may không có thương vong. Cũng theo ông Tùng, hiện trời vẫn đang mưa, đất nhão, các phương tiện không thể tiếp cận nên chưa thể giải phóng khối lượng đất đá trên. Trong khi đó, nhiều khu vực núi ven đường khác đang có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Được biết chỉ trong một tháng qua, tuyến giao thông độc đạo trên đã ba lần sạt lở nặng với hàng chục ngàn mét khối đất đá tràn lấp xuống đường, cắt đứt hoàn toàn giao thông trong nhiều ngày liền, gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng. T.LỘC