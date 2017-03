Bình Dương: 100% DN bị thiệt hại đã hoạt động trở lại

Cũng theo ông Nam, ngày 18-6, tỉnh sẽ công bố các chính sách hỗ trợ cụ thể chính sách thuế, hải quan, bảo hiểm, nhà xưởng... cho từng DN bị thiệt hại nặng. Riêng các doanh nghiệp bị thiệt hại nhẹ đã tự khắc phục và hoạt động sản xuất trở lại ngay, không kiến nghị tỉnh hỗ trợ.

Cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã làm việc với các khu công nghiệp trên địa bàn nhằm triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự. Theo đó, Công an tỉnh Bình Dương sẽ phối hợp với các KCN lập lực lượng phản ứng nhanh ở các KCN. Từng KCN sẽ có lực lượng chuyên trách để phối hợp với lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự.

N.ĐỨC - T.TUYỀN