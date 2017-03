Bình Dương: Băng giang hồ Tùng gà hầu tòa

Ngày 20-12, TAND thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã xét xử 21 bị cáo thuộc nhóm giang hồ Nguyễn Thanh Tùng (tự Tùng gà) về tội gây rối trật tự công cộng. Các bị cáo này đã tham gia vụ ẩu đả với băng nhóm Củ Mì gây lo sợ cho người dân địa phương mà báo Pháp Luật TP.HCM ngày 27-5 đã thông tin. Do vụ án có nhiều bị cáo nên dự kiến phiên xử kéo dài đến ngày 22-12.

Hai nhóm giang hồ quyết chiến

Theo cáo trạng, đồng bọn của Tùng gà có mâu thuẫn, xảy ra xô xát với một người tự xưng là Cu Em (trong nhóm của Nguyễn Giang Thanh, tự Củ Mì). Ngày 25-5, theo lệnh của Tùng gà, cả nhóm tập trung chờ quyết chiến tại phường Chánh Nghĩa (thị xã Thủ Dầu Một). Cùng lúc Cu Em gọi điện thoại hẹn địa điểm cụ thể để đánh nhau. Để chuẩn bị cho cuộc chạm trán, nhóm Tùng gà thủ theo mã tấu, đao kiếm, gậy gộc… Tùng ra lệnh: “Lát nữa tụi nó đến thì ra đánh hết, không đứa nào được bỏ chạy”. Tất cả đồng ý.

Khi Cu Em cùng với 40 người mang theo hung khí kéo đến, cả hai nhóm lao tới ném hung khí vào nhau. Thấy yếu thế hơn, nhóm Cu Em bỏ chạy mất.

Sau đó, nhóm Tùng gà chuẩn bị xăng để làm bom xăng nhưng vừa lúc lực lượng an ninh ập tới bắt giữ toàn bộ nhóm của Tùng gà gồm 29 người. Lực lượng an ninh thu giữ hơn 30 mã tấu, 25 chai bom xăng tự chế cùng 10 xe máy.

Nguyễn Thanh Tùng (tự Tùng gà - hàng đầu, bên phải) tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: DH

Qua điều tra, VKS xác định có 21 bị can đủ cơ sở truy tố về tội gây rối trật tự công cộng. Những người khác bị phạt hành chính. VKS cũng nhận định may là lực lượng chức năng can thiệp kịp thời, hành vi của các bị cáo chưa để lại hậu quả nghiêm trọng chứ không thì sẽ khó lường.

Hành vi côn đồ

Sau khi tòa thẩm vấn một vài đàn em của Tùng gà về việc đánh nhau, đến lượt Tùng gà thừa nhận thấy đàn em bị đánh nên tức giận và phải trả thù. Tuy nhiên, phần thẩm vấn Tùng gà chỉ dừng lại ở những câu hỏi làm rõ hơn những lời khai của các bị cáo là đàn em của Tùng gà. Dự kiến tòa sẽ thẩm vấn sâu với Tùng gà vào những buổi xử sau.

Về việc chuẩn bị hung khí gây án, tất cả bị cáo khi được hỏi đều thừa nhận có việc chuẩn bị hung khí quyết chiến với băng nhóm Củ Mì. Tuy nhiên, phần đông các bị cáo cho rằng mình không hề có mâu thuẫn với Cu Em mà chẳng qua khi được rủ tới nhà Tùng gà, thấy có đánh nhau thì lao vào đánh.

Qua thẩm vấn một số bị cáo, chủ tọa phiên tòa cho rằng tại cơ quan điều tra, lời khai của tất cả bị cáo là hết sức phù hợp nhưng nay lại bắt đầu có sự bất nhất. Có bị cáo lúc thì cho rằng bị cáo này rủ tới nhà Tùng gà, lúc lại cho rằng bị cáo khác. Hay như bị cáo Hà Đình Duẩn lúc thì nói có rượt đuổi, chém Cu Em một nhát, lúc lại nói không chém nhát nào.

Tòa cho rằng các bị cáo không thành khẩn khai báo. Nếu bị cáo Duẩn không chém Cu Em nhát nào thì tại sao khi Tùng gà hỏi “Sao chém ít thế?”, Duẩn lại đáp “Vì xe em chạy yếu quá”. Lời đối đáp này chứng tỏ bị cáo có chém Cu Em.

Tòa cho rằng hành vi của các bị cáo là hết sức côn đồ, giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực và gây mất trật tự trị an trên địa bàn.

Cuối giờ chiều, phiên tòa tạm dừng.

Dự kiến hôm nay tòa sẽ thẩm vấn các bị cáo còn lại. Mặt khác, trong vụ án này còn có hơn mười nhân chứng, tòa cũng sẽ hỏi các nhân chứng về vụ án. Sau đó sẽ tới phần tranh luận.

Bảo vệ phiên tòa nghiêm ngặt Nhóm Tùng gà và nhóm Củ Mì luôn muốn triệt tiêu nhau để mở rộng địa bàn. Hai băng nhóm đều muốn giành được quyền bảo kê các hoạt động phi pháp như bài bạc, cho vay nặng lãi, bảo kê vũ trường, quán nhậu, đòi nợ thuê. Lần chạm trán trên cho thấy tính chất nghiêm trọng, quyết liệt của hai nhóm. Do vụ án có tính chất giang hồ nên lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa đã cảnh giác đề phòng chuyện gây rối. Một cán bộ bảo vệ phiên tòa cho biết có hơn 50 cán bộ, chiến sĩ được huy động làm nhiệm vụ. Lực lượng công an bảo vệ từ cổng ngoài, canh giữ tất cả cửa chính và phụ lối vào phòng xét xử. Người vào dự phiên tòa phải xuất trình giấy tờ, toàn bộ túi xách cá nhân đều để bên ngoài vì sợ bên trong có chứa hung khí. Tất cả người dự khán không có giấy triệu tập của tòa phải ngồi ngoài sân theo dõi phiên xử qua loa phóng thanh. Đến cuối giờ chiều 20-12, đông đảo thanh thiếu niên bạn bè của các bị cáo vẫn còn ngồi lại đến hết buổi xét xử.

