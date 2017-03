Bình Dương: Bắt xe tải chở gỗ lậu

Trưa 27-11, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe tải trên có dấu hiệu nghi vấn chạy vào một bãi đất thuộc khu phố Đông, phường Vĩnh Phú (thị xã Thuận An). Khi lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, Hiệp không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số gỗ trên. Hiệp khai nhận đã chở thuê số gỗ trên cho một người chưa rõ lai lịch.

Cùng ngày, Công an thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết đã hoàn tất hồ sơ, chuyển vụ bắt giữ hơn 5 m3 gỗ lậu (nhóm IV-VIII) cùng hai xe máy cày cho Hạt Kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa để xử lý theo luật định. Ngày 27-11, tại khu vực rừng do Xí nghiệp lâm nghiệp Nghĩa Tín (xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa) quản lý, Công an thị xã Gia Nghĩa bắt giữ hai xe máy cày chở 25 phách gỗ với khối lượng hơn 5 m3 không có giấy tờ hợp pháp. Hai người chở gỗ khai nhận được một người thuê vận chuyển.

XUÂN LƯƠNG - QUẢNG HÀ