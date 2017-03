Bình Dương cấm sử dụng lòng đường để tổ chức đám tiệc

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở GTVT khẩn trương rà soát việc xây dựng và thực hiện các quy định về thủ tục hành chính về việc cho phép sử dụng đường bộ cho các hoạt động văn hóa quy định, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông vận tải đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.



Một vụ tai nạn do tránh rạp đám cưới khiến một người chết và nhiều người bị thương. Ảnh: CTV

Ban An toàn giao thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ. Tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phản ánh những hành vi vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; nêu gương tốt, việc tốt các tổ chức, cá nhân chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho địa phương có văn bản yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không sử dụng lòng đường trái quy định để tổ chức các hoạt động không vào mục đích giao thông như đám cưới, ăn hỏi, liên hoan... Lực lượng chức năng tăng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sử dụng lòng đường, hè phố trái quy định pháp luật.