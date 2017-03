Bình Dương chi 23 tỉ đồng cứu nước sạch cho dân

Nhiều hộ dân khoan giếng sâu đến 70 m nhưng cũng không tìm được nguồn nước ngầm. Trong khi đó, hiện tượng El Nino với cường độ mạnh vẫn tiếp diễn hoành hành trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng và cả vùng Đông Nam Bộ. Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Dầu Tiếng, năm nay nguồn nước ngầm ở khu vực xã Định An bị sụt giảm khoảng 3 m do nắng hạn kéo dài nhiều tháng nay. Chủ tịch UBND xã Định An Hoàng Thị Thư cho biết nhằm kịp thời giúp hơn 100 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ kinh phí 23 tỉ đồng khẩn trương xây dựng trạm trung chuyển nước với dung tích 400 m3. Công trình đã được khởi công ngày 10-3 vừa qua và đang gấp rút thi công, dự kiến hoàn thành trong sáu tháng.

Để cứu hàng trăm hộ dân gặp hạn hán đang thiếu nước, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Bình Dương đã lắp đặt ba bồn nước lưu động với dung tích 2 m3/bồn để phục vụ nước ăn uống, sinh hoạt cho bà con. Theo ghi nhận, bồn nước lắp đặt tại những nơi công cộng đưa nước phục vụ hoàn toàn miễn phí cho người dân. Xã Định An nằm ở khu vực núi Cậu, cách hồ Dầu Tiếng không bao xa nhưng hằng năm nhiều hộ dân sống tại ấp Chiến Thắng và An Thọ rơi vào cảnh túng thiếu nước sinh hoạt. Nguyên nhân khu dân cư ở các ấp trên nằm trong “cái rốn” khô hạn.