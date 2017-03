Bình Dương khởi công xây dựng 10.000 căn hộ nhà ở xã hội

Ngày 6-9-2011, UBND tỉnh Bình Dương đã phê duyệt Đề án xây dựng nhà ở an sinh xã hội Becamex, giao Tổng Công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư. Đến nay sau hơn 2 năm triển khai thi công, 4.895 căn hộ đã được đưa vào sử dụng. Qua đó đã giúp ổn định cuộc sống cho hơn 15.000 người đang sinh sống và làm việc trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, huyện Bàu Bàng và các thị xã Bến Cát, Thuận An (tỉnh Bình Dương).





Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (trái) thăm hỏi gia đình công nhân tại một khu nhà ở xã hội. Ảnh: Vũ Hội.

Căn hộ được thiết kế khoa học, tiện nghi, dễ dàng chuyển đổi căn hộ 30m2 thành 60m2 và được thừa hưởng các tiện ích chung như trường học, bệnh viện, nhà văn hóa - thể thao, công viên.

Để tiếp tục đẩy mạnh dự án nhà ở xã hội tạo điều kiện an cư lạc nghiệp cho người lao động đang làm việc và sinh sống trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Becamex IDC tiếp tục khởi công xây dựng tiếp khoảng 10.000 căn hộ nhà ở xã hội tại phường Định Hòa (TP.Thủ Dầu Một), khu đô thị Việt Sing (thị xã Thuận An) và tại các khu vực có nhu cầu cao như thị xã Dĩ An.



Khu nhà ở xã hội Hòa Lợi. Ảnh: Vũ Hội.

Tại buổi lễ, ông Trịnh Đình Dũng- Bộ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá cao dự án nhà ở xã hội Becamex. Dự án nhà ở xã hội được coi là động lực của chương trình đô thị hóa, thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực đối với cuộc sống của người lao động, những cư dân của thành phố công nghiệp tương lai.

Đây cũng là dự án được Bộ Xây dựng, tỉnh Bình Dương đặc biệt quan tâm vì ý nghĩa xã hội rất lớn, trong việc chăm lo nhà ở cho công nhân và người lao động. Cách làm hay của tỉnh Bình Dương cần nhân rộng ra cả nước.