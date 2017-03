Bình Dương: Nhiều con kênh bị ô nhiễm lại sau khi cải tạo

Tuy nhiên gần đây, các con kênh này đang có dấu hiệu ô nhiễm nặng trở lại khiến người dân sống quanh rất bức xúc.

Nổi cộm nhất là khu vực P.Bình Hòa, Dĩ an (Thuận An, Bình Dương). Đây là nơi tập trung nhiều KCN như: KCN Đồng An, KCN Sóng Thần… Chất thải từ các KCN chưa được xử lý triệt để thải ra đã làm cho nước ở các con kênh bị ô nhiễm.



Thác nước bẩn được thải ra từ các khu công nghiệp khiến nước của một con kênh ở khu phố Đông ba, P. Bình Hòa, Thị Xã Dĩ an (Thuận An, Bình Dương) bốc mùi hôi thối



Mặc dù đã treo biển cảnh báo nhưng tình trạng xả nước thải vào kênh Ba Bò của KCN Sóng Thần 1, 2 và Đồng An vẫn diễn ra như thường



Người dân phải sống chung với dòng nước bẩn và chịu đựng suốt thời gian dài



Rác thải sinh hoạt của người dân cũng đổ dồn về kênh Ba Bò (Thuận An, Bình Dương)