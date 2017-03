Bình Dương: Phạt KCN Đồng An I 35 triệu đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Thương mại - Sản xuất Hưng Thịnh, chủ đầu tư KCN Đồng An I (huyện Thuận An), số tiền 35 triệu đồng do hành vi không báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định và xả nước thải vượt tiêu chuẩn kỹ thuật.

Trước đó, ngày 6-10-2010, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Bình Dương cùng Thanh tra Sở Tài nguyên – Môi trường đã kiểm tra đột xuất việc xử lý nước thải ở KCN Đồng An I.



Tại thời điểm kiểm tra, trời không mưa nhưng cống thoát nước mưa trên đường số 5 và 6 của KCN lại phát sinh một lượng lớn nước thải (khoảng 1.000 m³/ngày) có màu nâu đen, váng dầu mỡ và mùi hôi.



Theo T.Ly (NLĐ)