Bình Dương: Xe Ford Escape đâm xe tải, ba người chết

(PL)- Sáng 17-5, Đội CSGT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) phối hợp với cơ quan điều tra tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đại lộ Bình Dương (phường Thuận Giao, Thuận An).

Lúc 0 giờ 30 ngày 17-5, tài xế Dương Hồng Dinh (ngụ Bến Cát, Bình Dương) điều khiển xe ô tô Ford Escape BKS 52F-2341 chở ba người đi chơi ở TP.HCM về. Lúc đang lưu thông trên đại lộ Bình Dương, xe ô tô này đụng vào phía sau xe tải BKS 57K-2998 khiến Dinh và hai người chết tại chỗ, một người bị thương nặng. Chiếc xe ô tô gần như bẹp dúm, toàn bộ cửa kính của xe đều bị vỡ vụn, nhiều phụ tùng của xe văng ra xa. Sáng 17-5, chiếc xe tải BKS 84L-4067 do Huỳnh Thanh Bá (quê Vĩnh Long) điều khiển chạy trên quốc lộ 1A hướng từ Thủ Đức về ngã tư Ga. Đến đoạn thuộc phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (TP.HCM), do tránh một xe khách rẽ sát rồi chắn ngang đầu xe nên tài xế xe tải bị lạc tay lái, húc vào dải phân cách khiến chiếc xe tải bị hư hỏng nặng. VÕ BÁ - XUÂN NGỌC