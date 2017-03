Bình Phước có thêm một phó giám đốc công an

Đại tá Trần Thắng Phúc- giám đốc công an tỉnh trao quyết định bổ nhiệm cho Đại tá Dương Văn Mạnh

Ngày 28-10, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết thừa ủy nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trần Thắng Phúc-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Dương Văn Mạnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh. Đại tá Mạnh sẽ phụ trách lĩnh vực quản lí hành chính.

Trước khi được bổ nhiệm phó giám đốc, Đại tá Dương Văn Mạnh là Trưởng Công an huyện Đồng Phú, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Đại tá Mạnh được biết đến là một cán bộ điều tra dày dàn kinh nghiệm, phá nhiều án đặc biệt nghiêm trọng góp phần xây dựng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khi còn làm Trưởng Công an huyện Đồng Phú.