Bình Phước: Khởi tố học sinh bắt cóc bé 7 tuổi đòi tiền chuộc

Trước đó, vào chiều 18-4, Phong dụ dỗ bé Ngô Xuân Quang (7 tuổi, ngụ thôn Bù Xia, xã Đăk Ơ) ra ngoài và đưa tới một nhà trọ ở trung tâm huyện Bù Gia Mập.



Không thấy con mình đâu, cha mẹ của bé Quang đi tìm kiếm khắp nơi và trình báo công an. Tối cùng ngày, cha mẹ cháu bé nhận được tin nhắn với nội dung muốn chuộc con về phải lo đủ 200 triệu đồng.



Đến khoảng 22 giờ 20 phút cùng ngày, khi đã xác định chắc chắn phòng trọ nơi Phong đang giữ bé Quang, lực lượng công an ập vào giải cứu cháu bé thành công và bắt gọn Phong. Theo lời khai của Phong, do đánh bạc, nợ số tiền 53 triệu đồng nên bắt cóc bé Quang đòi tiền chuộc để trả nợ.





Theo Y. Thanh (Người lao động)