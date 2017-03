Bình Phước: Nghi án bỏ lọt trùm đề

Người ghi đề, gom phơi đề bị xử thẳng tay, trùm đề thì ung dung thoát tội. Cơ quan giám định yêu cầu đưa thêm mẫu chữ ký của bà C., bà T. để so sánh nhưng cơ quan điều tra lại bỏ qua, sau đó không truy cứu bà C., bà T. về tội tổ chức đánh bạc.

TAND tỉnh Bình Phước vừa xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm của TAND huyện Phước Long, trả hồ sơ điều tra lại vụ Nguyễn Đức Tài và đồng phạm tổ chức đánh bạc vì còn nhiều sai sót và có dấu hiệu bỏ lọt người phạm tội. Tổ chức chơi đề Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2007, M. đã nhờ Tài cứ 15 giờ hằng ngày thì đến gia đình bà T., bà C. và Nguyễn Văn Thọ… gom phơi đề giao lại cho M., M. sẽ trả tiền công. Tài đồng ý. Ngày 7-12-2007, sau khi gom phơi đề của một số người, Tài đang định đến nhà Thọ để gom tiếp thì bị bắt quả tang. Cũng theo cáo trạng, Thọ bắt đầu ghi số đề từ tháng 12-2007. Sau đó Thọ đưa cho Tài để giao lại cho M. Sau khi có kết quả trúng thưởng, Thọ trực tiếp gặp M. để giao toàn bộ số tiền ghi trên phơi đề. Khi nhận tiền, M. trừ 25% hoa hồng cho Thọ. Xác định rất rõ ràng như vậy nhưng cuối cùng, VKSND huyện Phước Long chỉ truy tố Tài và Thọ về tội tổ chức đánh bạc, còn M. cùng bà C., bà T. không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Xử sơ thẩm hồi giữa năm, TAND huyện Phước Long đã phạt Thọ ba năm tù, Tài hai năm tù. Bỏ lọt kẻ chủ mưu Sau đó Thọ kháng cáo, cho rằng mình chỉ là người giúp sức chứ không phải chủ mưu, cầm đầu vụ án như tòa sơ thẩm xác định. Trong phiên phúc thẩm mới đây, một luật sư khẳng định việc cơ quan tố tụng không truy cứu trách nhiệm hình sự M. là chưa chính xác. Bởi cáo trạng đã nêu rất rõ M. thỏa thuận với Tài gom phơi đề về giao cho M., M sẽ trả tiền công. Dù trước tòa, Tài không thừa nhận có quen biết M. nhưng trước đây tại cơ quan điều tra, Tài đã thừa nhận làm theo sự hướng dẫn của M. Lời khai này phù hợp với lời khai của những người liên quan khác. Đặc biệt, Thọ cũng đã khẳng định rằng chính M. là người đứng đầu vụ, là người thanh toán tiền cho những người đánh trúng đề. Bên cạnh đó, đại diện VKS nói Tài không chỉ thu gom phơi đề của Thọ mà còn thu của nhiều người khác. Trong tang vật thu được có một phơi đề, phía trên có chữ ký của bà C., bà T. Tuy nhiên, do chưa giám định rõ ràng nên không truy cứu trách nhiệm hình sự của hai người này. Đây là một sai sót. Sau khi nghị án, TAND tỉnh Bình Phước nhận định quá trình điều tra có thu giữ các phơi đề có chữ ký của bà C., bà T. Khi đưa đi giám định, cơ quan giám định đã yêu cầu đưa thêm mẫu chữ ký của hai người này để so sánh nhằm cho ra kết quả khách quan hơn nhưng cơ quan điều tra lại bỏ qua, sau đó không truy cứu bà C., bà T. về tội tổ chức đánh bạc. Như vậy, việc cơ quan điều tra chỉ gửi mẫu chữ ký một lần mà không tiếp tục gửi là không đúng. Xét thấy vụ án còn nhiều thiếu sót, tòa tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra, xét xử lại từ đầu. Thật khó hiểu! Tôi cũng cho rằng vụ án này có dấu hiệu bỏ lọt người phạm tội. Trong đó, hành vi của M. là hết sức rõ ràng và đã được cáo trạng của VKS huyện Phước Long ghi nhận. Cơ quan tố tụng không truy cứu M. thì thật khó hiểu. Dù một luật sư đã nêu ra nhưng bản án phúc thẩm lại không đề cập gì đến vấn đề này. Theo tôi, như vậy là chưa thật thuyết phục dù tòa có nhận định chung rằng bản án sơ thẩm có nhiều thiếu sót. Tôi tin rằng sau khi bản án sơ thẩm bị hủy, cơ quan điều tra sẽ điều tra cặn kẽ để tòa có cơ sở tuyên một bản án chính xác, đúng người, đúng tội. Luật sư HOÀNG CAO SANG, Đoàn Luật sư TP.HCM DƯƠNG HẰNG