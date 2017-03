Bình Phước tăng cường xử phạt xe quá tải

(PL)- Ngày 20-6, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết công an tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh (PC67) và công an các huyện, thị tập trung tăng cường xử lý các loại xe quá tải lưu thông qua địa bàn tỉnh.

Theo công an tỉnh, gần đây tình trạng xe ô tô chở hàng hóa vượt tải trọng của phương tiện, cầu, đường bộ gia tăng. Đây là nguy cơ gây mất an toàn giao thông, tăng tai nạn giao thông và làm hư hỏng các công trình đường bộ. Trung tá Lâm Văn Long, Phó Trưởng phòng PC67, cho biết PC67 đã lập nhiều tổ công tác để xử lý nghiêm các trường hợp xe quá tải trọng. Cũng theo Trung tá Long, sáu tháng đầu nằm 2013, PC67 và công an các địa phương đã xử lý hơn 60.000 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó có hơn 1.500 xe quá tải. N.ĐỨC