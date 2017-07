Bình Phước xây dựng không gian đối thoại mở

Thu hút vốn đầu tư tăng so với cùng kỳ Với những nỗ lực trên, tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh sáu tháng đầu năm 2017 có chiều hướng khả quan; nhiều nhà đầu tư có tiềm năng đến nghiên cứu và đề xuất các dự án như: Dự án điện năng lượng mặt trời, dự án sản xuất giống của Tập đoàn Newhoep, các dự án chế biến cao su…; số DN thành lập mới tăng cao so với cùng kỳ năm 2016. Một số kết quả cụ thể như sau: Thu hút đầu tư trong nước được 77 dự án với tổng vốn đăng ký là 5.000 tỉ đồng; so với cùng kỳ tăng 2,2 lần về số dự án, tăng 4,5 lần về số vốn đăng ký. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được tám dự án, tổng vốn đầu tư 31,8 triệu USD, so với cùng kỳ, số dự án cấp mới bằng 100%, vốn đầu tư tăng 49%. Sáu tháng đầu năm thành lập mới 420 DN, đạt 52,5% kế hoạch năm, tổng số vốn đăng ký 3.477 tỉ đồng, tăng 15,07% về số DN, tăng 72,66% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.