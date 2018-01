Bình Thuận cấm tàu ra biển từ 10 giờ ngày 3-1

Tại cuộc họp sáng nay (3-1), UBND tỉnh Bình Thuận đã phát lệnh cấm tàu ra biển trên toàn địa bàn từ 10 giờ ngày 3-1.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, để ứng phó bão Bolaven, đơn vị đã thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển biết tin về hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.



Nhiều tàu thuyền đã về Phan Thiết tránh trú bão

Tính đến 7 giờ sáng nay, tổng số tàu thuyền của ngư dân trong tỉnh đang hoạt động trên biển có 1.551 chiếc/7.969 lao động. Trong đó tàu xa bờ có 147 chiếc, tàu gần bờ 1.404 chiếc. Hiện còn 634 tàu thuộc thị xã La Gi đang đánh bắt trên biển chưa kết nối liên lạc được.

Đồn biên phòng Phước Lộc (thị xã La Gi) đang triển khai cán bộ đến từng nhà để yêu cầu kết nối thông tin, hướng dẫn di chuyển phòng tránh bão. Tất cả các hồ chứa trên địa bàn tỉnh hiện nay đều đạt xấp xỉ mực nước dâng bình thường.

Hiện nay có 11 hồ chứa đang tiến hành mở nước qua cổng để phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi đã phân công trực 24/24 giờ, tại tất cả các hồ chứa, đầu mối công trình thủy lợi; phân công lực lượng ứng trực tại các điểm xung yếu.

Sở NN&PTNT phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, các địa phương thành lập đoàn đi kiểm tra an toàn các hồ chứa trên địa bàn tỉnh, theo dõi, chỉ đạo vận hành hồ theo đúng quy trình.

Nhằm giảm thấp nhất thiệt có thể xảy ra do bão gây ra, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm lệnh cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi, bằng mọi phương tiện kêu gọi vào bờ ngay, thông báo, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi trú tránh và tổ chức sắp xếp, neo đậu chắc chắn, kéo tàu nhỏ lên bờ, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện để hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ gây gió mạnh, sóng lớn, kết hợp mưa to gây lũ và xả lũ các hồ.