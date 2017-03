Bình Thuận: Nghi án hành khách nhận tội thay nhà xe

Cáo trạng của VKSND huyện Hàm Tân (Bình Thuận) mô tả vụ việc như sau: Sáng 26-6-2009, xe khách chất lượng cao biển số 37N-9046 chạy tuyến Bình Dương-Nghệ An dừng xe ở ngã ba thị trấn Tân Nghĩa để đón khách. Thấy xe dừng, một số phụ nữ bán hàng rong leo lên mời khách thì bị hai phụ xe đuổi xuống, dẫn đến cãi vã.

Bênh nhà xe nên đánh người?

Nghe ồn ào, anh Lê Văn Hoạt, chạy xe ôm cạnh đó, đến can ngăn thì bị Mai Phước Long, hành khách đi trên xe một tay cầm mã tấu, tay còn lại cầm ống sắt lao xuống đuổi đánh.

Khi anh Hoạt bị vấp ngã, Long vừa dùng mã tấu chém vào đầu nạn nhân, vừa cầm ống sắt đánh bồi vào người nạn nhân, vào hông và tay đến bất tỉnh. Sau đó, Long chạy lên xe định thoát thân thì bị Công an huyện Hàm Tân bắt. Khám xét xe khách, công an đã thu giữ bốn ống sắt, hai mã tấu.

Theo cáo trạng, sở dĩ Long tham gia đánh người là do quen thân với nhà xe. Theo kết quả giám định pháp y, anh Hoạt bị ba vết thương: một trên đầu, tỉ lệ 8% do vật sắc gây ra, hai vết thương còn lại tỉ lệ 4% do vật tày gây ra.

Bỏ qua lời khai của nạn nhân, bị cáo

Long bị khởi tố, truy tố về tội cố ý gây thương tích. Ngày 18-5, TAND huyện Hàm Tân đã đưa vụ án ra xử sơ thẩm. Tại tòa, những gì bị cáo và nạn nhân khai cho thấy đã có một sự thật khác hẳn với những gì cáo trạng nêu.

Dù sau phiên xử phúc thẩm sẽ được trả tự do nhưng bị cáo Long vẫn khẳng định mình không chém nạn nhân mà chỉ nhận tội thay.

Cụ thể, Long khai thấy phụ xe tên Hải dùng mã tấu chém vào đầu nạn nhân. Long chỉ cầm ống sắt chạy theo, chỉ tham gia đánh một cái vào tay nạn nhân. Long cũng khai rõ sở dĩ lúc đầu nhận hết tội về mình là do chủ xe hứa sẽ bồi thường đầy đủ để nạn nhân bãi nại và Long sẽ không bị tội. Chủ xe cũng dặn Long không nên khai về các phụ xe bởi Long chỉ là hành khách nên công an không thể giữ giấy tờ, tạm giữ xe được.

Về phần mình, anh Hoạt cũng khai bị bốn người từ trên xe nhào xuống đánh, chém chứ không phải chỉ có một mình bị cáo.

Tuy nhiên, những lời khai quan trọng, có thể làm thay đổi bản chất vụ án của cả bị cáo lẫn nạn nhân đều không được TAND huyện Hàm Tân xem xét. Tòa vẫn phạt Long 12 tháng tù. Sau phiên sơ thẩm, nạn nhân đã kháng cáo.

Hàng loạt vi phạm, bất thường

Tại phiên phúc thẩm ngày 10-8 của TAND tỉnh Bình Thuận, bị cáo vẫn khai mình chỉ dùng ống sắt đánh vào tay nạn nhân, còn vết chém trên đầu nạn nhân do phụ xe tên Hải gây ra.

Còn nạn nhân trước sau như một vẫn khẳng định bị ba, bốn người cầm hung khí đuổi đánh. Đặc biệt, nạn nhân trình bày: Trong thời gian điều tra, có hai lần điều tra viên đến tận nhà anh đưa biên bản viết sẵn, buộc anh ký vào dù không đọc cho anh nghe.

Đại diện VKS tỉnh đã chỉ ra hàng loạt tình tiết cho thấy vụ án có quá nhiều vi phạm về tố tụng, có dấu hiệu bỏ lọt người phạm tội.

Đầu tiên, kết luận điều tra và cáo trạng quy kết Long vừa dùng mã tấu chém vào đầu, vừa cầm ống sắt đánh vào người nạn nhân là trái quy luật tự nhiên vì không có người nào thuận cả hai tay. Dù vậy, cơ quan điều tra lại không tiến hành thực nghiệm. Cơ quan điều tra cũng không khám nghiệm hiện trường. Trong hồ sơ có một sơ đồ hiện trường nhưng không phải do điều tra viên lập mà là một người không được phân công trong vụ án thực hiện.

Cạnh đó, một cán bộ Công an huyện Hàm Tân (không phải là điều tra viên) đã lấy lời khai nạn nhân và văn bản này bị sửa từ ngày 2-3-2010 thành ngày 5-4-2010, được dùng làm chứng cứ. Đại diện VKS thắc mắc: “Ai sửa lại ngày tháng trên, với mục đích gì, có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án hay không? Chưa kể vào thời điểm này, hồ sơ đã được chuyển sang VKS và tòa nhưng vẫn có bút lục nói trên của công an huyện, sự thật thế nào cần phải được làm rõ”.

Ngoài ra, theo các bút lục gồm lời khai, biên bản hỏi cung và đối chất, phụ xe tên Hải thừa nhận mình cầm mã tấu, phụ xe tên Đại cầm ống sắt. Tại hai phiên xử sơ và phúc thẩm, bị cáo đều khai nhà xe thỏa thuận với bị cáo nhận tội thay cho phụ xe Hải là người cầm mã tấu chém anh Hoạt, sự thật thế nào cấp sơ thẩm chưa làm rõ. Phía nạn nhân khẳng định bị nhiều người hành hung cũng bị cấp sơ thẩm bỏ qua.

Từ những phân tích trên, đại diện VKS tỉnh đã đề nghị hủy án để điều tra, xét xử lại theo hướng buộc tội Long và hai phụ xe Hải, Đại về tội cố ý gây thương tích, đồng thời làm rõ việc nhà xe nhờ bị cáo Long nhận tội thay để có cơ sở xử lý về các tội che giấu tội phạm, khai báo gian dối...

Tòa vẫn dễ dãi cho qua

Dù vậy, TAND tỉnh Bình Thuận lại cho rằng nếu nạn nhân có đủ chứng cứ về việc hai phụ xe cùng tham gia với Long gây thương tích cho mình thì... khiếu nại đến cơ quan điều tra. Tòa không chấp nhận kiến nghị của đại diện VKS và tuyên y án sơ thẩm đối với Long. (Được biết ngay sau phiên xử, Long được trả tự do vì đã bị tạm giam đúng 12 tháng.)

Phán quyết của tòa đã không khỏi làm nhiều người bất ngờ. Ở đây, cả lời khai của bị cáo lẫn nạn nhân đều chỉ ra một sự thật khác hẳn cáo trạng. Đồng thời, vụ án còn hàng loạt sai sót về tố tụng, bất thường về nội dung như phân tích của đại diện VKSND tỉnh Bình Thuận. Trong khi đó, trách nhiệm làm rõ sự thật để tuyên án đúng đắn, chính xác chính là trách nhiệm của tòa. Vậy mà không hiểu sao tòa lại dễ dãi tuyên y án, đẩy trách nhiệm tiếp tục làm rõ sự thật cho nạn nhân.

Vì tính nghiêm minh của pháp luật, thiết nghĩ vụ án kỳ lạ này cần phải được những người có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm để xem xét lại từ đầu.

Trong phiên sơ thẩm, vị đại diện VKSND huyện Hàm Tân chấp nhận lời khai của bị cáo là không sử dụng mã tấu chém nạn nhân và bất ngờ cho rằng vết thương gây thương tật 8% trên đầu nạn nhân… có từ trước. Từ đó, VKS xác định bị cáo chỉ gây thương tật 4% và rút quyết định truy tố từ khoản 2 xuống khoản 1 Điều 104 BLHS. Theo đại diện VKSND tỉnh Bình Thuận, kiểm sát viên trong phiên sơ thẩm đã kết luận không đúng sự thật về việc thương tích trên đầu nạn nhân có từ trước. Kết luận như vậy là hoàn toàn không có chứng cứ, suy diễn cảm tính, dẫn đến việc rút truy tố từ khoản 2 xuống khoản 1 không có căn cứ.

PHƯƠNG NAM