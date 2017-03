BMW lại thu hồi hơn 150.000 xe do lỗi bơm nhiên liệu

Nhiều dòng xe X5s bị thu hồi trong đợt này. (Ảnh: NZherald)



Theo Mạnh Hà (VNN/ Gather, Long Island Press)



Trong lần thu hồi hày, các mẫu sản xuất từ 2007 đến 2010 nằm trong danh sách phải sửa chữa.Hệ thống bơm phun có độ chính xác cao của những chiếc xe này có thể bị gặp vấn đề với bơm nhiên liệu cao áp.Theo đó, động cơ có thể ngừng hoạt động hoặc phải khởi động nhiều lần.Danh sách những xe thuộc diện thu hồi đợt này bao gồm: MY 2007-2010 335i models; MY 2008-2010 135i, 535i và X6 xDrive35i Sports Activity Coupes; MY 2009-2010 Z4 Roadster sDrive35i.