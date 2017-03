Bỏ bục giảng đi buôn ma túy

Ông Sầm Hồng Lễ, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, cho biết phòng thường xuyên tổ chức tuyên truyền về tác hại của ma túy đến các giáo viên, học sinh nhưng vẫn có một số thầy cô giáo vì hám lợi trước mắt nên đã lao vào buôn ma túy.

Theo ĐỨC NGỌC (NLĐ)



Hàng trăm học sinh Trường THCS Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cách đây không lâu sốc lớn khi nghe tin cô giáo của mình là Nguyễn Thị Thu (giáo viên dạy giỏi và đang phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong của trường) bị công an bắt giữ về tội buôn bán ma túy. Khám xét tại nhà cô giáo Thu, công an phát hiện 40 bánh heroin (trọng lượng khoảng 12 kg) được giấu kín dưới tủ đựng sách và giáo án.Cô giáo Thu khai nhận do bị cám dỗ bởi lợi nhuận từ việc buôn bán ma túy nên liên kết với Nguyễn Thị Châu (54 tuổi), trước đây từng là giáo viên tiểu học, thiết lập đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia, vận chuyển hàng ngàn bánh heroin từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.Trước đó, vào ngày 9-3-2011, nhận được tin báo của người dân, Công an xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương cũng đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán chất ma túy. Đó là Nguyễn Văn Phú và Lê Tường Phúc (cùng ngụ huyện Thanh Chương). Tại thời điểm bị bắt, Phúc đang là giáo viên Trường THCS Phong Thịnh. Phúc khai nhận do nghiện ma túy nặng nên đã tổ chức buôn bán heroin để thỏa mãn cơn nghiện và kiếm lời.Trong các vụ án mà các đối tượng vốn là thầy, cô giáo phạm tội buôn bán ma túy trong thời gian gần đây tại tỉnh Nghệ An, xôn xao nhất là vụ Lê Văn Tường, giáo viên Trường Tiểu học 2, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương. Để triệt phá tụ điểm buôn bán má túy liên quan đến thầy giáo Tường tại khu vực cầu Rộ trên Quốc lộ 46, Công an huyện Thanh Chương đã phải huy động 50 chiến sĩ. Trước khi bị bắt, thầy giáo Tường được đánh giá là một giáo viên có năng lực và đã từng làm hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn).Không chỉ tham gia buôn bán mà tại Nghệ An, nhiều thầy, cô giáo còn là con nghiện ma túy. Nhiều người trong số họ như Nguyễn Văn Hiệp (giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Thành, huyện Yên Thành), Nguyễn Đình Trị (giáo viên Trường Tiểu học Hữu Khuông, huyện Tương Dương), Hà Thị Kim (giáo viên ở huyện Quế Phong)... đã thân tàn ma dại vì nghiện ma túy.Khi nhiều thầy, cô giáo buôn ma túy thì việc có học sinh, sinh viên sớm sa ngã vào vòng lao lý là điều dễ hiểu. Tại tỉnh Nghệ An thời gian gần đây có nhiều chuyên án ma túy lớn liên quan đến các đối tượng là học sinh, sinh viên. Điển hình như vào ngày 7-5-2012, Công an huyện Tương Dương bắt quả tang Lê Thị Hóc (SN 1992, ngụ xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) đang bán heroin cho các đối tượng nghiện. Khi bị bắt, Hóc là học sinh lớp 12 của một trường THPT ở huyện Kỳ Sơn và nghiện ma túy từ lúc mới 15 tuổi.Mới đây nhất, trên Quốc lộ 46 thuộc địa bàn xã Hưng Chính, TP Vinh, Công an TP Vinh đã bắt quả tang Đặng Thị Hương (SN 1973) và con gái ruột là Nguyễn Thị Hồng Ngọc (SN 1993, cùng ngụ phường Đông Vĩnh, TP Vinh) dùng ô tô vận chuyển số lượng lớn ma túy đi tiêu thụ. Ngọc đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường ĐH.