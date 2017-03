Bộ Công an biểu dương công an xã dũng cảm

Lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (V28), Bộ Công an đã biểu dương ông Nguyễn Hữu Bình (công an viên thường trực, Công an xã Ngọc Sơn).

Theo đó, ông Bình được biểu dương và thưởng 5 triệu đồng về tinh thần dũng cảm, kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự để nhân dân vui tết đón xuân. Đây là một việc làm cần được nhân rộng trong lực lượng công an vì sự bình yên của nhân nhân.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, đêm giao thừa tết Giáp Ngọ 2014, nhóm thanh niên xóm 6 và xóm 8 của xã Ngọc Sơn ẩu đả, xô xát, dùng hung khí đánh nhau. Ông Bình cùng ông Đặng Quang Thái, Trưởng Công an xã Ngọc Sơn, đến hiện trường giải quyết vụ việc yêu cầu xóa bỏ hiềm khích nhau, giải tán tụ tập. Lúc đó, các đối tượng chống đối tiếp tục gây mất trật tự, ông Bình cương quyết trấn áp, giải quyết vụ việc thì Nguyễn Doãn Bắc (24 tuổi, trú xóm 6, xã Ngọc Sơn) rút dao bấm trong người ra đâm thủng phổi và cổ ông. Ông Bình được ông Thái cùng người dân đưa đi BV cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, nguy kịch.

Hiện cơ quan Công an huyện Đô Lương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bắc về tội chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.

Đ.LAM