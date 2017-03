Bộ Công an, Bộ Y tế có thứ trưởng mới

Theo Cổng thông tin Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 2255/QĐ-TTg, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.



Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn khi còn là Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: Infonet

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1961, quê quán TP Đà Nẵng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng; Giám đốc Công an TP Đà Nẵng; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an.

Tại Quyết định 2258/QĐ-Ttg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế giữ chức vụ thứ trưởng Bộ Y tế.



Ông Trương Quốc Cường. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Trương Quốc Cường sinh năm 1961, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế; Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế.