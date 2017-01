Bộ Công an: cấm tặng quà, chúc tết cấp trên

Bộ Công an vừa có Điện gửi các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Công an, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về đảm bảo ANTT phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Theo đó, Bộ Công an yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, lực lượng công an phải bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tiếp tục tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tội phạm cướp, cướp giật, lừa đảo, trộm cắp, cờ bạc và các tệ nạn xã hội trong dịp Tết, nơi tổ chức lễ hội.

Phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương quản lý tốt thị trường hàng hóa, đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và các hành vi đầu cơ, tích trữ, tăng giá đột biến để thu lợi bất chính.



Bộ Công an nghiêm cấm việc tặng quà, chúc tết cấp trên dịp Tết năm 2017. Ảnh minh họa

Bộ Công an cũng yêu cầu thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương nghiêm cấm tặng quà Tết cấp trên dưới mọi hình thức; không tổ chức chúc Tết, tặng quà lãnh đạo Bộ và lãnh đạo cấp trên; không sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định trong dịp Tết, lễ hội.



Ngoài ra, lực lượng công an phải tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý chặt chẽ và tuyên truyền vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.



Tăng cường tuần tra vũ trang trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung vào công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các địa bàn trọng điểm; chủ động sẵn sàng lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả.



Bên cạnh đó, các đơn vị tổ chức chu đáo các hoạt động thăm hỏi các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các cán bộ hưu trí, người có công với cách mạng trong CAND,…