Bộ Công an chỉ đạo phối hợp chặt chẽ tìm kiếm máy bay gặp nạn

Công tác tìm kiếm cứu nạn máy bay Casa-212 mất tích. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN)



Ngày 14/6, máy bay chiến đấu SU30-MK2 của Không quân Việt Nam bị sự cố ngoài khơi tỉnh Nghệ An.



Ngày 16/6, máy bay CASA-212 (số hiệu 8983) thuộc Lữ đoàn 918/Quân chủng Phòng quân - không quân trong khi bay tìm kiếm cứu nạn đã bị mất liên lạc tại khu vực phía Tây Nam cách đảo Bạch Long Vỹ, Hải Phòng khoảng 40 hải lý.



Ngay sau khi xảy ra sự cố trên, Bộ Công an đã chỉ đạo Văn phòng ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ thuộc Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An... chủ động phối hợp với Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Hải quân tập trung triển khai lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ.



Chỉ đạo Công an các địa phương ven biển, tăng cường trực ban, trực chiến, tiếp nhận thông tin về người và phương tiện gặp nạn; đồng thời tổ chức các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.



Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các địa phương chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền thông báo và phát động quần chúng nhân dân, đặc biệt là các tàu, thuyền và ngư dân đang hoạt động trên vùng biển các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An,... tăng cường quan sát, phát hiện và tìm kiếm cứu nạn.



Công an Hải Phòng đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố tiến hành họp với các lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành thành phố quán triệt chỉ đạo tổ chức lực lượng đẩy mạnh công tác tìm kiếm, cứu nạn.



Bộ Công an tiếp tục bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của Bộ Quốc phòng, nhất là với Sở Chỉ huy cứu hộ Bộ Tư lệnh quân chủng Hải quân để tìm kiếm người và phương tiện gặp nạn.



Bộ Công an giao Văn phòng ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ thuộc Bộ (số điện thoại: 06923.20160 hoặc 06923.20136) là đơn vị thường trực tiếp nhận thông tin và yêu cầu hỗ trợ từ các lực lượng của Bộ Quốc phòng./.

Theo Vietnam+