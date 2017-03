Bộ Công an có thêm hai thượng tướng

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, chiều 22-3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Quyết định phong cấp bậc hàm Thượng tướng đối với đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Trung tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an.



Chủ tịch nước trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho hai Thứ trưởng Bộ Công an (ảnh: Bộ Công an)

Chủ tịch nước nêu rõ đây là niềm vinh dự của hai đồng chí, cũng là niềm vui chung của lực lượng công an nhân dân, đồng thời là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với công lao đóng góp, sự tiến bộ, trưởng thành của hai đồng chí và của lực lượng CAND.

Chủ tịch nước nhấn mạnh được phong và thăng cấp bậc hàm Thượng tướng là niềm tự hào, vinh dự lớn nhưng trách nhiệm càng cao. Chính vì vậy, với vai trò là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp cao của lực lượng công an nhân dân, trong thời gian tới hai đồng chí cần phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ của mình, cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của công an nhân dân anh hùng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao cho.