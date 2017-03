Bộ Công an có thêm một Thượng tướng

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng cho Thứ trưởng Tô Lâm.

Theo TTXVN, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định thăng hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho đồng chí Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an. Chúc mừng lực lượng công an có thêm một đồng chí Thượng tướng để tăng thêm năng lực chiến đấu và công tác, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, quyết định thăng hàm Thượng tướng là niềm tự hào, đánh giá công lao đóng góp, sự trưởng thành của đồng chí Tô Lâm và lực lượng công an.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với niềm vinh dự lớn nhưng trách nhiệm cao, đồng chí Tô Lâm tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ của mình, cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an phát huy truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, nhân dân, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: Người làm tướng phải "Trí-Dũng-Nhân-Tín-Liêm-Trung", xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo Bộ Công an thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh chống mọi lực lượng thù địch, đề ra được những phương án giải quyết các tình huống hệ trọng về an ninh quốc gia, giữ gìn môi trường hòa bình, phục vụ sự nghiệp hội nhập quốc tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh, cán bộ, chiến sĩ công an cần nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo tinh thần Hiến pháp 2013, đổi mới các biện pháp công an, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cũng cho biết thêm, tại buổi Lễ, Thượng tướng Tô Lâm nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước CHXHCN Việt Nam, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn "đạo" của người làm Tướng; thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đồng chí Bộ trưởng Trần Đại Quang tại buổi Lễ. Như vậy, hiện nay lãnh đạo Bộ Công an ngoài Bộ trưởng - Đại tướng Trần Đại Quang có 7 thứ trưởng. Trong đó có năm thượng tướng (các ông: Đặng Văn Hiếu, Lê Quý Vương, Tô Lâm, Trần Việt Tân, Bùi Văn Nam) và hai trung tướng (các ông: Bùi Quang Bền, Bùi Văn Thành).