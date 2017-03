Bộ Công an có Thứ trưởng mới

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, sáng 14-8, tại Hà Nội, Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cũng long trọng tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng CAND đối với ông Thành.

Như vậy, với việc bổ nhiệm ông Bùi Văn Thành, hiện Bộ Công an có 7 thứ trưởng.