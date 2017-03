Bộ Công an công bố Quyết định thành lập Cục An ninh mạng

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng những thành tích, chiến công của lực lượng an ninh mạng đã đạt được trong thời gian qua; góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại lễ công bố Cục an ninh mạng trực thuộc Bộ Công an

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục An ninh mạng cần khẩn trương hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình công tác… phù hợp với mô hình tổ chức mới. Đơn vị cần chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy; phối hợp với các bộ, ngành chức năng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36 ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 28 ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 15 ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới.

Ngoài ra, Cục cần chú trọng nâng cao trình độ mọi mặt để đội ngũ cán bộ, chiến sỹ an ninh mạng hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế, chủ động phối hợp với An ninh, Cảnh sát các nước xây dựng, tổ chức diễn tập các phương án phòng thủ đối phó với tấn công mạng, vì an ninh quốc gia và lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và thế giới../.