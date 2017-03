Bộ Công an điều động nhân sự mới

Ngày 24-3, tại trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang, Thượng tướng Bùi Quang Bền - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ công bố quyết định điều động Đại tá Nguyễn Hải Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ phó tổng cục trưởng Tổng cục V.

Dịp này, Bộ Công an cũng triển khai quyết định bổ nhiệm Đại tá Phan Hoàng Lắm - Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.



Đại tá Nguyễn Hải Sơn (bìa phải) nhận nhiệm vụ phó tổng cục trưởng Tổng cục V.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Bùi Quang Bền đánh giá cao những thành tích công tác của Đại tá Nguyễn Hải Sơn trong thời gian giữ chức giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang và ở cương vị mới tiếp tục phát huy thành tích công tác.



Đại tá Lê Tấn Tới (bìa phải) - tân Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.



Sáng cùng ngày, tại Công an tỉnh Bạc Liêu, Bộ Công an cũng tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Lê Tấn Tới - Phó Giám đốc giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.