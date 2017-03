Bộ Công an: Đủ cơ sở khẳng định tàu Sunrise 689 bị cướp

Tàu Sunrise 689 neo đậu tại khu vực phao số 0 biển Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Liên quan đến vụ việc điều tra về nghi án chiếc tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công và cướp đi 1/3 số dầu đang vận chuyển, chiều 23/10, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an cho biết, theo tài liệu điều tra ban đầu, đến thời điểm này, có đủ cơ sở xác định là tàu Sunrise 689 đã bị cướp biển tấn công.

Theo Cục trưởng Hồ Sỹ Tiến, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Cảnh sát biển Vùng 3 và Bộ đội Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu, tài liệu từ Công an Bà Rịa-Vũng Tàu, C45 đã tiến hành kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ; đông thời tiến hành khám nghiệm lại toàn bộ tàu.Trước đây, trong quá trình khám nghiệm ban đầu, các cơ quan chức năng không thu được hộp đen của con tàu. Đây là vấn đề rất quan trọng vì hộp đen ghi lại toàn bộ hành trình, tốc độ gió, toạ độ, độ sâu từng vùng biển mà con tàu đi qua, ghi lại những nội dung trao đổi trên tàu, giám sát hành trình và cả thủy thủ trên tàu...Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức điều tra C45 đã phối hợp với Giám đốc hãng tàu, bảo hiểm, kỹ thuật viên của con tàu và đã thu được hộp đen của con tàu bởi lẽ, theo quy định, các thủy thủ, thuyền viên thì không thể biết vị trí hộp đen mà chỉ kỹ thuật viên mới có thể xác định được vị trí này.Sau khi tìm được hộp đen, C45 đã tiến hành lấy lời khai của các thuỷ thủ, thuyền viên trên tàu và kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ được tiếp nhận từ các cơ quan trước đó.C45 cũng đã trưng cầu giám định số lượng, chất lượng dầu còn lại vì trước đó, số lượng dầu bị mất bên Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng đã giám định. Sau khi hoàn tất quá trình này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã giải phóng, trả tàu Sunrise 689 về cảng Quảng Trị để trả hàng.Hiện nay C45 đã tập hợp toàn bộ tài liệu, củng cố chứng cứ, chờ kết quả giám định hộp đen tại Cục Hàng hải, Bộ Giao thông Vận tải.Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến khẳng định, căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, có đủ căn cứ để xác định, tàu Sunrise 689 bị cướp ở trên vùng biển quốc tế mà con tàu này đi qua.Về phương hướng tiếp theo, sau khi có kết quả giám định hộp đen xong, Cơ quan Điều tra sẽ tiến hành khởi tố vụ án, điều tra theo quy định của pháp luật.Trong quá trình điều tra, C45 sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Công an để phối hợp với Trung tâm phòng, chống cướp biển các quốc gia Đông Nam Á có trụ sở tại Singapore để điều tra các nhóm cướp biển hoạt động ở khu vực eo biển Malacca và Đông Nam Á để xác định thủ phạm vụ cướp.Giải thích thêm về thông tin tàu Sunrise 689 bị cướp biển lấy mất hộp đen, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết, mặc dù các đối tượng cướp biển rất tinh vi, manh động, khống chế thủy thủ, thuyền viên, thu các thiết bị liên lạc, điện thoại và tìm kiếm hộp đen để phá hủy. Nhưng do không phải là kỹ thuật viên nên toán cướp xác định được vị trí hộp đen mà chỉ thu được một chiếc thẻ nhớ.Cũng theo Cục trưởng Hồ Sỹ Tiến, hiện nay, chưa xác định được cụ thể các đối tượng cướp biển thuộc quốc tịch nước nào mà chỉ xác định có 1 toán cướp biển đã cướp dầu trên tàu Sunrise 689 và đã hút dầu sang tàu khác, gây thiệt hại theo thống kê ban đầu là khoảng 30 tỷ đồng.Khi đủ căn cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.Hiện nay, Việt Nam cũng đã tham gia ký Công ước về chống cướp biển khu vực Đông Nam Á và châu Á, Cơ quan Công an cũng sẽ đề nghị Interpol trao đổi thông tin, phối hợp điều tra.