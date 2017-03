Bộ Công an giải thích lý do chậm trả thẻ căn cước

“Nguyên nhân chủ yếu của việc chậm trễ trả thẻ căn cước công dân (CCCD) so với giấy hẹn là do đường truyền dữ liệu không ổn định, nhiều khi gặp sự cố”. Chiều 9-5, Đại tá Phùng Đức Thắng (ảnh), Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72), Bộ Công an thông tin với Pháp Luật TP.HCM.

Chậm do… đào đường làm đứt cáp





Theo Đại tá Thắng, tính tới thời điểm này, trên toàn quốc, Bộ Công an đã cấp được gần 3 triệu thẻ CCCD cho người dân. Trong đó, một số trường hợp bị trễ hơn so với giấy hẹn khi người dân đến làm thủ tục cấp thẻ. Khi có hiện tượng này, C72 đã hướng dẫn các cơ quan công an địa phương để thông báo cho người dân. “Số bị trễ chiếm phần nhỏ, tuy nhiên việc trễ hẹn cũng ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. Vì vậy, chúng tôi đã nghiêm túc khắc phục” - Đại tá Thắng nói.

Về nguyên nhân, Đại tá Thắng cho hay do đường truyền bị sự cố. Ví dụ đường truyền từ Bắc vào Nam, đến Huế thì bị đứt, khi đó sẽ phải mất 3-4 ngày mới có thể khắc phục được. Việc truyền tải dữ liệu cũng sẽ bị gián đoạn. Hoặc ngay như tại Hà Nội, vừa qua đường truyền nội bộ của Bộ Công an cũng bị đứt do việc đào đường ở đường Khuất Duy Tiến...





Người dân ở Hà Nội cạnh Trung tâm CCCD quốc gia (nơi nhận dữ liệu, duyệt in và trả thẻ CCCD cho cả nước - NV) vẫn nhận CCCD trễ do lỗi đường truyền. Ảnh: TUYẾN PHAN

Để khắc phục tình trạng này, Bộ Công an sẽ nâng cao chất lượng đường truyền. Ngoài ra, trong dự án mới tới đây (tháng 1-2020 sẽ cấp thẻ CCCD trên toàn quốc - NV), Bộ Công an sẽ nghiên cứu phương án thuê một đường truyền dự phòng của các nhà cung cấp mạng để đảm bảo thông tin thông suốt trong quá trình cấp thẻ.

Một nguyên nhân khác là vào một số thời điểm lượng người đăng ký tăng mạnh, vật liệu để làm thẻ chưa được nhà thầu cung cấp đầy đủ nên dẫn tới chậm trễ 2-3 ngày. Hiện nay, vấn đề này đã được giải quyết. “Ngoài ra, việc chậm trễ còn xuất phát từ những sơ suất của người dân trong quá trình đăng ký thủ tục như cho người khác mượn tên nên lúc đăng ký thì bị trùng, phát hiện thông tin kê khai sai nhưng đến đề nghị cấp mới dẫn tới bị trùng với dữ liệu trước đó...” - Đại tá Thắng nói thêm.

Trả thẻ CCCD mới huỷ CMND

Đại tá Thắng cho biết Tổng cục Cảnh sát đã có hướng dẫn đến công an các tỉnh, thành khi người dân tới đăng ký thủ tục làm thẻ CCCD, cán bộ công an sẽ chưa thu lại CMND. “Chỉ khi nào người dân tới nhận thẻ CCCD của mình thì mới tiến hành cắt góc. Như vậy, trong trường hợp bị trễ hẹn, công dân vẫn có thể thực hiện các giao dịch bằng CMND của mình” - Đại tá Thắng lưu ý.

Ngoài việc trả thẻ CCCD trễ hẹn, một số người dân còn phản ánh chất lượng hình ảnh, dấu vân tay trên thẻ CCCD chưa được tốt; đặc biệt những người cao tuổi cảm thấy khó đọc bằng mắt thường. Đại tá Thắng nhìn nhận vấn đề này xuất phát từ các nguyên nhân chủ quan. Cụ thể, một số người do tay nhiều mồ hôi hoặc quá khô sẽ dẫn tới vân tay bị mờ. Về phía cán bộ, do một số người chưa có kỹ năng chụp, xử lý ảnh tốt, trong khi việc cấp thẻ cũng mới triển khai nên chưa thuần thục. Điều này dẫn đến chất lượng hình ảnh trên thẻ CCCD chưa được đẹp.

Theo Đại tá Thắng, để khắc phục tình trạng này, trước khi lăn vân tay, người dân có thể dùng khăn giấy thấm bớt mồ hôi tay hoặc dùng khăn ướt để làm ẩm thì dấu vân tay sẽ rõ hơn. Về phía cán bộ, C72 sẽ tập trung nâng cao kỹ năng chụp, xử lý hình ảnh; đặc biệt thời gian tới đây, C72 sẽ cử đoàn cán bộ vào trong khu vực TP.HCM tập huấn, nâng cao các kỹ năng này để về sau chất lượng hình ảnh trên thẻ sẽ càng tốt hơn. “Người dân cũng có quyền đổi thẻ CCCD khi có yêu cầu, căn cứ vào Điều 23 của Luật CCCD” - Đại tá Thắng cho hay.