Bộ Công an hỗ trợ điều tra vụ tai nạn ở Lào Cai

Sáng 4-9, tại Nhà tang lễ Quốc gia (5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Bộ Công an cùng gia đình đã tổ chức lễ tang cấp cao trong công an nhân dân cho Trung tướng, PGS-TS Nguyễn Xuân Tư, người đã mất trong vụ TNGT trên quốc lộ 5 ngày 2-9. Lễ tang Trung tướng Nguyễn Xuân Tư diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động. Rất đông các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân cùng bạn bè đã có mặt để tiễn đưa Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND - Bộ Công an. Sau lễ truy điệu, linh cữu của Trung tướng Nguyễn Xuân Tư được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà ở xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương lúc 16 giờ. NB