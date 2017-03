Bộ Công an kết luận vụ vung gậy dẹp đường đón Nick Vujicic

Theo đó, tại TP.HCM, ban tổ chức đón diễn giả Nick Vujicic ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Titan bảo vệ các hoạt động của Nick Vujicic. Đêm 24-5, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã lập biên bản xử phạt bốn xe máy và một ô tô trong đoàn xe dẫn đường Nick Vujicic với các lỗi vi phạm như đi không đúng làn đường quy định, không chấp hành tín hiệu giao thông… Trong đó có hai xe máy bị tình nghi về số máy, số khung, hình dáng và màu sơn nên đã tạm giữ để trưng cầu giám định.

Tại Hà Nội, tám xe mô tô của Câu lạc bộ Mô tô thể thao Hà Nội cùng 10 xe ô tô con đã được huy động để dẫn đoàn Nick Vujicic. Các xe ở Hà Nội đều chấp hành quy định giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự.

Từ vụ việc trên, Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ, đặc biệt CSGT chủ động có phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông; chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ, của ngành trong việc tổ chức dẫn đoàn.

