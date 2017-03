Bộ Công an khen các đơn vị phá băng nhóm cạy két sắt

Thứ trưởng cho rằng đây là chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và quyết định thưởng cho ba đơn vị là Phòng PC45, Công an TP Bà Rịa và Công an huyện Tân Thành mỗi đơn vị 10 triệu đồng trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khẩn trương khai thác đối tượng, mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa chung. Đồng thời tăng cường nắm tình hình, phát hiện, điều tra các vụ án hình sự khác xảy ra trên địa bàn... Được biết bước đầu Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác định các đối tượng trong vụ án trên đã gây ra 20 vụ trộm cắp trên địa bàn (trong đó có bốn vụ cạy phá két sắt), lấy đi số tài sản gồm 1,5 tỉ đồng và trên 15 cây vàng.

ĐẶNG TRUNG