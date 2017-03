Bộ Công an khen lực lượng giải cứu cháu bé ở Bình Dương

Thư của Thứ trưởng Bộ Công an nêu: Lãnh đạo Bộ Công an nhận được thông tin, ngày 5-8, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Dương đã giải cứu thành công cháu Nguyễn Trần Tú Anh, (sinh năm 2008), sau gần 10 tiếng rơi xuống rãnh sâu cạnh đường ống giếng khoan công nghiệp có độ sâu 70m, bán kính 20cm và kẹt ở độ sâu 12m, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cháu bé và lực lượng cứu nạn, cứu hộ, được dư luận quần chúng nhân dân đánh giá cao.

Đây là chiến công xuất sắc thể hiện tinh thần vượt qua khó khăn, thử thách, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả các biện pháp cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương.

Chiến công này có ý nghĩa thiết thực chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tôi nhiệt liệt biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sỹ đã trực tiếp tham gia cứu nạn, cứu hộ và quyết định thưởng cho Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Dương 10.000.000 đồng (mười triệu đồng), trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương.

“Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cần tổ chức tổng kết kinh nghiệm, đồng thời có hình thức phổ biến, trao đổi kinh nghiệm với lực lượng cứu nạn, cứu hộ các đơn vị, địa phương để giúp cho công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân ngày càng hiệu quả hơn nữa. Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục vận dụng sáng tạo, linh hoạt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, góp phần cùng toàn lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì an ninh của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”- Trung tướng Bùi Văn Thành- Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.