Bộ Công an: Không điều tra nghi án bán độ trận Việt Nam-Malaysia

Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo về tình hình an ninh trật tự năm 2014. Ảnh: Đ.TRUNG Trả lời báo chí về việc có thông báo của VFF đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra nghi án bán độ trong trận Việt Nam –Malaysia tại giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2014 vừa qua, kết quả thế nào, Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm cho biết: do chưa có dấu hiệu tội phạm nên không điều tra nghi vấn bán độ trận Việt Nam-Malaysia nữa.

Cũng trong buổi họp báo, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng – Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, năm 2014 các tội phạm về kinh tế tăng hơn nhiều so với năm 2013. Bộ Công an đã phát hiện, xử lý nghiêm với khoảng gần 14.000 vụ, trong đó đặc biệt là những vụ buôn lậu xuyên quốc gia như xăng dầu, than, khoáng sản.

Bộ Công an cũng phá hàng loạt các vụ án tham nhũng lớn, tội phạm kinh tế, buôn lậu; phát hiện xử lý, khởi tố nhiều đại án tham nhũng nghiêm trọng được dư luận quan tâm như Vinalines, vụ Huyền Như, vụ “Bầu” Kiên….

Năm 2014, Bộ Công an cũng khám phá tội phạm đạt mức kỷ lục cao nhất trong nhiều năm qua. Cơ quan công an đã điều tra khám phá gần 45.500 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt, xử lý gần 87.000 đối tượng. Trong khi đó các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 93,3%, triệt phá 2725 băng nhóm tội phạm.

Bộ Công an cho biết, thời gian tới đây, sẽ đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng lớn nhằm thu hồi tài sản của nhà nước đem lại niềm tin trong nhân trước thềm Đại hội các cấp vào năm 2015.

Về tình hình an ninh trật tự, đảm bảo môi trường đầu tư, kinh doanh, Bộ Công an khẳng định việc sẽ cùng với các đơn vị liên quan đấu tranh không ngừng trước loại tội phạm chống phá nhà nước. Tăng cường các biện pháp an ninh cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp yên tâm làm ăn tại Việt Nam.