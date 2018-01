Thủ tướng chính phủ vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen đã tiếp Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn công tác.



Chiều cùng ngày, tại trụ sở Bộ Nội vụ Campuchia đã diễn ra hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Campuchia. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã cùng đánh giá kết quả hợp tác năm 2017, đồng thời thống nhất phương hướng hợp tác trong năm 2018. Hai bên thống nhất các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ nhau trong bảo đảm an ninh, trật tự ở mỗi nước; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn trong năm Campuchia bầu cử thượng viện và Quốc hội.

Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Phó Thủ tướng Campuchia Sar Kheng đã ký kết kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công an nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Nội vụ vương quốc Campuchia năm 2018.