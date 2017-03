Bộ Công an quyết liệt chống án oan

Ngày 25-12, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Thứ trưởng Bộ Công an (ảnh) chủ trì buổi họp báo thông báo về tình hình, kết quả của công tác ngành trong năm năm 2015.

“Trong năm qua, Bộ Công an đạt được năm thành tích xuất sắc như làm tốt hơn công tác tham mưu về an ninh trật tư, đối ngoại; tập trung lực lượng đảm bảo an toàn tuyệt đối các lễ kỷ niệm; giảm tội phạm hình sự tới 4,94; phối hợp với các ngành và chính quyền địa phương chặt chẽ hơn...” - Thượng tướng Hiếu đánh giá.

Cử “tướng” giỏi về nông thôn phá án



Thượng tướng Hiếu cho hay TP.HCM là trọng điểm về công tác phòng, chống, đấu tranh với tội phạm. Bộ Công an đã xây dựng cho TP.HCM một lực lượng đặc nhiệm cơ động; đồng thời bố trí CSCĐ của Bộ Công an đến hỗ trợ TP.HCM, kết hợp với CSHS tuần tra kiểm soát, phát hiện và điều tra tội phạm đã mang lại hiệu quả cao. “Với những biện pháp quyết liệt này, tội phạm tại TP.HCM đã ít manh động hơn nhưng vẫn phải sát sao. Do đó, Bộ Công an tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho TP.HCM và nhiều địa bàn khác” - Thượng tướng Hiếu nói.

Bộ Công an nhận định tội phạm tại nông thôn và ven đô ngày càng phức tạp. Vì vậy, Bộ có chủ trương tăng cường và xây dựng lực lượng cho cơ sở, đặc biệt là có dự án tăng cường cho cấp huyện để đảm bảo an ninh trật tự. Khi có các vụ việc xảy ra, Bộ tập trung lực lượng, cử cán bộ điều tra giỏi về phá án.

Ông nói: “Đặc biệt, các vụ án xảy ra tại Bình Phước, Nghệ An, Yên Bái… mang tính chất thảm sát, đặc biệt nghiêm trọng. Qua việc phá các vụ thảm sát, chúng tôi rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm trong việc tập trung, phối hợp giữa Bộ và địa phương”.





Lực lượng Cục CSHS hỗ trợ phá án trong vụ thảm sát Yên Bái. Ảnh: CTV

Về “vườn” sớm nếu để oan

Thượng tướng Hiếu cho hay Bộ Công an đã áp dụng nhiều biện pháp để chấn chỉnh cán bộ, chiến sĩ nhằm giảm thiểu các vụ án oan. “Chủ trương của Bộ Công an là không để xảy ra oan sai, bức cung nhục hình” - Thứ trưởng thường trực Bộ Công an nhấn mạnh.

Theo ông Hiếu, các vụ án oan vừa qua (như vụ ông Nguyễn Thanh Chấn, ông Huỳnh Văn Nén - PV) xảy ra từ nhiều năm trước. Những năm gần đây không có tình trạng này. Bộ Công an sẽ xử lý nghiêm những người có trách nhiệm liên quan, sẽ kỷ luật người trực tiếp phụ trách điều tra hoặc có thể cho nghỉ trước thời hạn nếu để xảy ra oan sai.

Từ một số vụ án oan, Thượng tướng Hiếu yêu cầu lực lượng công an cần rút ra những bài học nghiêm khắc. Cạnh đó, Bộ Công an cũng sẽ tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm cho các cán bộ, chiến sĩ. “Với những vụ án đang điều tra thì phải đợi có kết luận chính thức. Nếu kết luận có oan sai cũng sẽ bị xử lý nghiêm” - Thứ trưởng Hiếu khẳng định.

Tai nạn giảm, CSGT thương vong tăng

Tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Trần Sơn Hà - Cục trưởng Cục CSGT đánh giá tình hình trật tự, an toàn giao thông trong ba năm trở lại đây có nhiều chuyển biến tích cực. Số người chết do TNGT giảm xuống dưới 10.000 người/năm. Đây là kết quả khả quan, thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính quyền, trong đó có CSGT. “Số người chết vì TNGT giảm nhưng số CSGT bị thương vong lại tăng, trong đó có xuất phát từ hành vi chống người thi hành công vụ” - ông Hà nói.

Theo Thiếu tướng Hà, gần đây nổi lên việc một số người vi phạm giao thông không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, chửi bới, cản trở CSGT làm nhiệm vụ, thậm chí nhiều người còn dùng vũ lực chống. Trong năm năm trở lại đây, có khoảng 200 trường hợp chống người thi hành công vụ nói chung và CSGT nói riêng. Thực tế này đã làm nhiều chiến sĩ hy sinh và hàng trăm chiến sĩ bị thương.

Đánh giá về tình trạng trên, cục trưởng C67 cho rằng nguyên nhân sâu xa xuất phát từ việc quản lý lái xe và đào tạo lái xe. “Nhiều người có điều kiện kinh tế, con nhà giàu, đi xe sang nhưng ý thức tham gia giao thông lại rất kém. Phương tiện giao thông là nguồn nguy hiểm cao độ. Khi CSGT ra hiệu lệnh, tài xế lại không chịu dừng mà tông vào CSGT, việc CSGT không chết là ngoài ý muốn chủ quan. Nếu có thể, cần phải truy tố về tội giết người. C67 đề nghị công an các địa phương củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng này” - Thiếu tướng Hà nói.