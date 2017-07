Bộ Công an ra công điện khẩn sau vụ CSGT bị hất văng

Công điện nêu rõ thời gian qua tình trạng người vi phạm trật tự, an toàn giao thông không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông (CSGT), chống lại lực lượng thi hành công vụ diễn ra nghiêm trọng ở nhiều địa phương gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân và cán bộ, chiến sĩ thi hành công vụ. Trong đó làm một số cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân hy sinh và bị thương tích.



Trước tình hình trên, Bộ Công an đề nghị các tầng lớp nhân dân tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng CSGT nói riêng trong phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông và chống lại lực lượng thi hành công vụ.

“Đối với người vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, chống người thi hành công vụ, lực lượng làm nhiệm vụ được phép sử dụng mọi phương tiện, biện pháp công tác của lực lượng công an nhân dân để ngăn chặn, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và quy trình công tác; đồng thời có biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn về tài sản của Nhà nước, tính mạng, sức khỏe của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ khi thi hành công vụ” - công điện nêu rõ.