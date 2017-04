Bộ Công an sẽ làm rõ việc bắt người của công an Hà Nội

Tại cuộc đối thoại, đại diện người dân thôn Hoành cho biết họ biết đã sai khi giữ cán bộ, chiến sĩ công an những ngày qua nhưng đây là hành vi bột phát, do bức xúc trước việc công an bắt người của thôn sai. Việc bắt người nói là trong trường hợp khẩn cấp nhưng không phải, khi nói người dân dẫn đi xem mốc giới, cụ Lê Đình Kình và một số người yên tâm đi nhưng rồi lại diễn ra việc bắt người như vậy.

Người Dân thôn Hoành phát biểu ý kiến. Ảnh; TP

Đại diện thôn Hoành cũng nêu nguyện vọng: Chuyện đã lỡ rồi, chúng tôi có sai, nhưng nếu không có bắt bớ ban đầu thì không xảy ra chuyện bây giờ, không có chuyện chống lại Nhà nước. Vì vậy, chúng tôi mong muốn được các cơ quan TP, công an, ĐBQH,… xem xét thấu tình đạt lý và châm trước, để nhân dân có thể yên tâm làm ăn.



Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cam kết lực lượng công an sẽ không làm gì cho đến khi cụ Kình trở về. Ảnh: TP

Đối thoại với bà con, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chia sẻ với những bức xúc, băn khoăn của bà con nhân dân thôn Hoành. "Đất nước ta có truyền thống đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, đối với người vi phạm nếu đã nhận thức rõ, thành khẩn, khắc phục, chắc chắn sẽ được giảm nhẹ"- ông Chung nói.

Về đề nghị xử lý những người bắt sai cụ Kình, ông Chung cho hay: Sau khi việc bắt giữ xảy ra, tôi đã yêu cầu VKS hủy quyết định biện pháp ngăn chặn, đích thân gặp giám đốc BV Việt Đức, đề nghị khẩn trương điều trị cho cụ Kình. Theo đó, cụ cần phải mổ. Cụ có mong muốn về quê nhờ các thầy lang nhưng tôi khuyên cụ nên tôn trọng ý kiến của bác sĩ chuyên môn. Đến hiện nay, sức khỏe cụ rất tốt, các con đã được vào thăm.

"Còn về việc công an Hà Nội bắt giữ người, tôi hiểu tâm tư bà con, việc đúng sai, Bộ Công an sẽ cử đoàn thành tra thanh tra toàn bộ việc thực thi pháp luật của công an Hà Nội"- ông Chung cho biết.



Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trên đường đến nhà văn hóa thôn Hoành. Ảnh:TP

Sau cuộc đối thoại này, ông Chung mong muốn bà con thả nốt số người còn lại, sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Trước mắt, ông cam kết lực lượng công an sẽ tạm thời chưa làm rõ vụ việc (người dân giữ người trái phép-PV) cho đến khi cụ Kình về.

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch TP Hà Nội cũng cho biết TP đã quyết định trích 1 tỉ đồng từ ngân sách dự phòng, giao cho huyện và xã thi công tuyến đường từ thôn Hoành đến thôn Đồng Mít để phục vụ việc đi lại của bà con. Quyết định này được đại diện UBND xã Đồng Tâm công bố trước toàn bộ hội trường.

Người đứng đầu UBND TP Hà Nội cũng cho hay thời gian tới, TP sẽ quan tâm nhiều hơn tới các địa phương, đặc biệt là Đồng Tâm.

Lãnh đạo xã cảm ơn và cũng mong lãnh đạo TP “dang tay cứu vớt”, không truy cứu trách nhiệm hình sự, nhất là với các ông bà già, để tránh ảnh hưởng đến đời sống bà con, nhất là các cháu nhỏ.

Buổi đối thoại kết thúc lúc 12g35 trong không khí phấn khởi và tiếng vỗ tay của bà con nhân dân Đồng Tâm.