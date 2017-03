Bộ Công an: 'Thành lập đội săn bắt cướp như trước đây sẽ khó'

Sáng 27-6, tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an sáu tháng đầu năm 2016 của Bộ Công an, một trong những vấn đề được đông đảo phóng viên quan tâm chính là đề án tái thành lập đội săn bắt cướp (SBC) của Công an TP.HCM đã trình lên Bộ Công an vừa qua.

Trả lời vấn đề này, Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị (Bộ Công an), cho biết sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, Công an TP.HCM đã chính thức đề xuất lên Bộ Công an đề án tái thành lập đội săn bắt cướp. Ngay sau đó, Tổng cục Chính trị đã nghiên cứu và chính thức báo cáo với Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an. Tiếp đó, thứ trưởng đã trao đổi lại với Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) để xem về các mặt cơ chế hoạt động, pháp lý xem có vấn đề gì không.



Theo Bộ Công an, cần nghiên cứu kỹ khi tái thành thành lập đội săn bắt cướp.

“Nếu chúng ta thành lập lực lượng săn bắt cướp như trước đây có lẽ là khó, bởi hiện giờ có rất nhiều vấn đề mà luật cấm, không thể thực hiện được. Ví dụ như Luật Giao thông đường bộ quy định rõ những trường hợp nào được vượt đèn đỏ, như vậy SBC không thể vượt đèn đỏ để săn bắt cướp được” - Trung tướng Lê Văn Đệ nói.

Theo Trung tướng Đệ, hiện Tổng cục Chính trị đang tiếp tục trao đổi với Tổng cục Cảnh sát để báo cáo đầy đủ lên Bộ Công an.

“Quan điển của Tổng cục Chính trị là muốn cho thành lập thí điểm hai đội SBC trực thuộc Phòng Cảnh sát hình sự của Công an TP Hà Nội và Công an TP.HCM, sau đó sẽ sơ kết đánh giá. Về mặt chủ trương, chúng tôi rất ủng hộ nhưng về mặt pháp luật cần phải nghiên cứu kỹ, không thể thành lập một tổ chức hoạt động trái pháp luật được” - Trung tướng Đệ nói.

Trao đổi thêm về vấn đề này, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cũng cho hay nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an trong thời gian tới là phải trú trọng công tác phòng ngừa tội phạm, phải làm sao để giảm được tội phạm.

“Trước mắt chưa phải là săn bắt mà phải chặn đứng được tội phạm và tội ác, tất nhiên cũng phải có những biện pháp ra tay kịp thời” - chánh Văn phòng Bộ Công an nói.