Bộ công an thông tin vụ Trung tướng Công an tử nạn

Trung tướng Nguyễn Xuân Tư tử nạn trong vụ TNGT vào sáng 2-9.

Vị lãnh đạo Phòng CSGT này cũng cho biết, hiện cơ quan CSĐT đã tiến hành tạm giữ phương tiện và thu giữ hộp đen của chiếc xe khách để tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.

Thông tin chính thức từ Bộ Công an, vụ tai nạn xảy ra ngày 2/9/2014 tại quốc lộ 5 thuộc địa phận thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, làm chết 3 người, trong đó có 2 cán bộ Công an và 1 người bị thương.

Cụ thể, hồi 7h00 ngày 2/9/2014, tại Km25+52,4, quốc lộ 5 thuộc địa phận thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, xe ô tô khách biển số 53S-5326 (do Nguyên Xuân Tỉnh, SN 1977 trú tại thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng điều khiển) chở khách chiều Hải Dương - Hà Nội, đến địa điểm trên đã lao qua dải phân cách cứng sang chiều Hà Nội - Hải Dương đâm vào xe ô tô biển số kiểm soát 80A-012.59 (do anh Nguyễn Văn Tích, SN 1979, công tác tại Cục Tham mưu- Tổng cục Xây dựng lực lượng- Bộ Công an) điều khiển đi chiều Hà Nội- Hải Dương.

Chiếc xe công vụ chở Trung tướng Nguyễn Xuân Tư và những người khác bị hư hỏng nặng sau khi bị chiếc xe khách chạy hướng ngược chiều phóng qua dải phân cách và gây tai nạn.

Trên xe công vụ của Bộ Công an chở Trung tướng Nguyễn Xuân Tư, (SN 1957 là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng- Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Đỗ, (SN 1956, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) và ông Nguyễn Việt Dũng (SN 1956, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội. Ông Đỗ và ông Dũng là bộ đội nghỉ hưu.

Hậu quả, ông Đỗ chết tại chỗ; Trung tướng Nguyễn Xuân Tư và lái xe Nguyễn Văn Tích chết trên đường đi cấp cứu; ông Dũng bị thương cấp cứu tại bệnh viện Quân y 108; hai xe ô tô bị hư hỏng.

Chiếc xe khách phóng tốc độ cao mất lái lao qua giải phân cách và đâm vào xe công vụ của Bộ CA làm 3 người tử vong, trong đó có Trung tướng Nguyễn Xuân Tư.

Kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân của vụ tai nạn trên là do xe khách 53S-5326 đi chiều Hải Dương- Hà Nội phóng tốc độ cao, bị mất lái lao qua dải phân cách cứng sang chiều đường Hà Nôi- Hải Dương và đâm vào xe 80A-012.59.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo Tuấn Hợp (Dân trí)