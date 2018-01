Bộ Công an tung quân giữ trật tự trận chung kết U23 VN

Ngày 25-1, lãnh đạo Bộ Công an có Điện gửi Thủ trưởng các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá U23 Châu Á.





Lực lượng công an đảm bảo ANTT sau trận thắng của U23 VN trong trận bán kết. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Nội dung công điện nêu: Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, chủ động xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch, tăng cường lực lượng, phương tiện bảo đảm ANTT, đặc biệt là trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá U23 Châu Á - AFC 2018 tại Trung Quốc. Vì vậy tình hình ANTT cơ bản ổn định, không xảy ra vấn đề phức tạp đột xuất, bất ngờ.



Tuy nhiên, trong thời gian diễn ra các trận bóng đá có đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu, đông đảo người dân đã kéo ra đường để thể hiện tình cảm và cổ vũ cho đội tuyển dẫn đến lượng người và phương tiện tham gia giao thông gia tăng đột biến gây ùn tắc giao thông ở một số tuyến đường, khu công cộng, khu trung tâm ở một số địa phương, nhất là các thành phố lớn như TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ…



Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hoạt động gây mất ANTT, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho người dân tham gia thể hiện tình cảm và cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu trận chung kết giải vô địch bóng đá U23 Châu Á - AFC 2018, lãnh đạo Bộ yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương triển khai ngay một số nhiệm vụ công tác trọng tâm sau:



1. Chủ động xây dựng và triển khai có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT tại các khu vui chơi công cộng, khu vực trung tâm, tuyến đường trọng điểm trước, trong và sau thời gian diễn ra trận bóng đá của U23 Việt Nam. Triển khai các tổ công tác bao gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tăng cường tuần tra kiểm soát trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, chốt chặn tại các vị trí trọng điểm để chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản, gây rối ANTT.



2. Tăng cường lực lượng, phương tiện tổ chức hướng dẫn, phân luồng, điều tiết, không để xảy ra ùn tắc giao thông; tuyệt đối không để xảy ra đua xe trái phép, nhất là tại các khu vực công cộng, trung tâm các thành phố lớn, các tuyến đường trọng điểm. Chủ động phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, giải tán đám đông; sẵn sàng lực lượng, phương tiện kịp thời giải quyết có hiệu quả các tình huống phức tạp khi có yêu cầu.



3. Nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động gây rối ANTT, nhất là tại Thủ đô Hà Nội, TP. HCM, các địa bàn trọng điểm có nguy cơ cao hình thành “điểm nóng” về ANTT.



4. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại Điện này.